عدنان يوسف رجيب - الإضراب العام مطلب المتظاهرين

2019/11/17 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_يوسف_رجيب كتب المتظاهرون يوم 17 نوفمبر 2019 شعار: أنا مشترك بالإضراب....لن أذهب للعملهو شعار رائع يتباهى به الناس العراقيون....وفيه وله:يتبارى البواسل المتظاهرون في المطالبة بحقوقهن العادلة....يريدون العمل....يريدون الحرية .....يريدون خدمة العراق....يرومون خدمة الناس لكي يعيش الجميع بدون جوع، بدون فقر، بدون مرض، وبدون تخلف....المتظاهرون السلميون يقيمون الاضراب العام السلمي، ويشترك......

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