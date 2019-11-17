نبيل عودة - يوميات نصراوي: شاعر من هذا الزمان

2019/11/17 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة دعاني صديق للتعرف على "شاعر مبدع" حسب وصفه، استضافنا ببيته، واتحفنا بكلمات لم أستطع ربطها باي صيغة تسمى شعرا او منطقا ثقافيا بسيطا.استمعت اليه بطول صبر.لم أجد شعرا ولم أجد الا ترهات أقرب للسجع الفكري واللغوي، مجرد ثرثرة فارغة من أي مضمون او معنى ثقافي بسيط، حتى لو كانت الأسطر موزونة!!كانت ابتسامة "الشاعر المبدع" تمتد من الأذن للأذن، وكنت أضبط لساني وانتظر نهاية الجلسة والمغادرة مكتفيا باني ا......

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