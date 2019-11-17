ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 738 قتيلا وجريح

2019/11/17 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 23 شخصا وإصابة 715 آخرين.

وقالت المنظمة في بيان: "تستكمل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تسجيل حصيلة القتلى في بوليفيا: فمنذ الأمس، قتل 9 أشخاص وأصيب 122 آخرين من القمع على أيدي الشرطة والقوات المسلحة.



وبهذا ارتفعت حصيلة القتلى إلى 23 شخصا و715 مصابا منذ بداية العملية المؤسسية والسياسية الأزمة"، بحسب وسائل اعلام غربية.

واندلعت موجة احتجاجات تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 تشرين الأول بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.

هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في العاشر من تشرين الثاني الجاري استقالته.



وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

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