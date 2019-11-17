2019/11/17 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



أصحاب المحال التجارية في كربلاء يشاركون في الإضراب العام

اخبار مباشرة

بالصور..



أصحاب المحال التجارية في كربلاء يشاركون في الإضراب العام

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. أصحاب المحال التجارية في كربلاء يشاركون في الإضراب العام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. أصحاب المحال التجارية في كربلاء يشاركون في الإضراب العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).