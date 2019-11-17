قصف جوي في نينوى والمحافظ يكشف أسبابه

2019/11/17 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني فس محافظة نينوى، اليوم الاحد، بسماع دوي انفجارات في المحافظة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان قصفاً بالطائرات حدث ليلة أمس السبت، في مناطق غرب الموصل.

الى ذلك قال محافظ نينوى منصور المرعيد في بيان مقتضب، ان أصوات الانفجارات ناتجة من معالجة لاهداف خلايا تنظيمات داعش في جبال عطشانة غرب الموصل، من قبل طيران التحالف الدولي.

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