رونالدو وريال مدريد.. العودة المدوية تقترب والسعر مفاجأة

2019/11/17 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إيطالية، صادرة من صحف مقربة من يوفنتوس، أن النجم البرتغالي يفكر جديا في الرحيل عن "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم، والعودة لريال مدريد مرة أخرى.

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