واشنطن تفرض عقوبات على وزير الداخلية الكوبي

2019/11/17 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أضافت السلطات الأمريكية وزير الداخلية الكوبي خوليو هانداريلا، إلى "قائمة العقوبات" لتورطه في انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا.

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