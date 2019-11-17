قائد شرطة واسط: المتظاهرون متعاونون مع القوات الأمنية وشكلنا مفارز لحماية ساحة التظاهرات

2019/11/17 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة واسط العميد علي حسن، اليوم الاحد، أن المتظاهرين متعاونين مع القوات الأمنية في المحافظة.

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