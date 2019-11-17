سعيد علام - السيسى منتصراً ..!

2019/11/17 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام وبعد الليل يجينا النور وبعد الغيم ربيع وزهور اهو من ده وده الحب كدهبيرم التونسىبلا جدال، "فريق السيسى" الحاكم، يعى مسار السياسة العالمية، مصالحها واستحقاقاتها، فى اللحظة التاريخية الراهنة، والتى يحددها حكام عالم اليوم، الرأسمال العابر للجنسيات، لتحقيق مصالحهم الانانية الجشعة والمتوحشه، والتى هى ضد مصالح شعوب الارض، يدرك "فريق السيسى" الحاكم، ذلك، افضل من الغالبي......

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