القدو: التحول الى النظام الرئاسي سيتيح للشعب حرية اختيار رئيس الجمهورية

2019/11/17 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بين النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، اليوم الاحد، ان الدستور لم يحدد المكونات التي تسيطر على الرئاسات الثلاث، لافتا الى ان تعديل

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