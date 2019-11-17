النزاهة: توقيف عضـو بمجلس محافظـة بابل واستقدام مفتش عام سابق

2019/11/17 | 09:12

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بغداد اليوم- بغداد

أفصحت هيأة النزاهة، الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، عن صدور قرار قضائي بتوقيف عضو في مجلس محافظة باب...





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