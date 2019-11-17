مصفى كربلاء.. تخصيص 1000 فرصة عمل لأبناء المحافظة

2019/11/17 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الأحد، حصول المحافظة على موافقة وزارة النفط لتشغيل ألف موظف من سكنة كربلاء في مصفى المحافظة.

وقال الخطابي في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة وبعد جهود حثيثة مع ائتلاف الشركات الكورية العاملة في مصفى كربلاء النفطي ووزارة النفط، حصلت على الموافقات المطلوبة لـ 1000 فرصة عمل لابناء المحافظة للعمل في المصفى بصفة عقد".

ووصف الخطابي هذه الفرصة بـ "الجيدة" لعدد كبير من شرائح المجتمع، حيث تم فتح نافذة للتقديم تنتهي مطلع الاسبوع المقبل مع تهيئة الاستمارات الخاصة بذلك.

وأضاف أن""فرص العمل تشمل النجارين والحدادين والصباغين ومشرفي عمال وموظفي سلامة وفنيي حساب ومراقبي سيطرة نوعية ومهندسين مدنيين وتخطيط وعمال صب خرسانة ولحامين ومشرفين معماريين ومشرفي مخازن وامناء مخازن وعمال انابيب ماء وكهربائيين ومشغلي مشاريع نفطية وغيرها".

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