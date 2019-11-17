2019/11/17 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

انطلقت تظاهرات طلابية في 4 مدن بمحافظة ديالى، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات طلابية سلمية انطلقت في مدن بعقوبة والخالص والمقدادية وبلدروز وهي ترفع الاعلام العراقية وتحمل لافتات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد".

واضاف مهدي، أن "قوات حفظ القانون فرضت أطواقاً حول التظاهرات السلمية لتأمينها ومنع حصول أي خروقات".

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت تظاهرات في محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وكان محتجو محافظات وسط وجنوبي العراق، قد صعدوا من وتيرة احتجاجاتهم، لتستهدف اغلاق طرق رئيسة ومؤسسات حكومية ومنشآت للطاقة، وموانئ، ومنافذ حدودية، مع منع موظفين من الالتحاق بوظائفهم، اسفرت عن مصادمات خلفت قتلى وجرحى لا سيما في البصرة.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تظاهرات طلابية تجوب 4 مدن في ديالى وحفظ القانون تفرض أطواقاً أمنية لتأمينها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تظاهرات طلابية تجوب 4 مدن في ديالى وحفظ القانون تفرض أطواقاً أمنية لتأمينها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).