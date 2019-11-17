أرامكو تعلن عرض 1.5٪ من أسهم الشركة خلال الاكتتاب

2019/11/17 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو، إنها تبيع 1.5 في المئة من أسهم الشركة، في الاكتتاب العام بقيمة تتراوح بين 24 و25.5 مليار دولار.

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