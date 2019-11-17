2019/11/17 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية لا تنوي تسويق طرحها العام الأولي المحلي في الولايات المتحدة.

وكانت أرامكو أفادت في نشرة الطرح الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستبيع الأسهم وفقا لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الولايات المتحدة.

لكن المصدرين قالا إن أرامكو لن تستند لتلك القاعدة، مما يعني أنها لن تسوق الأسهم في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرامكو لن تسوق طرحها الأولي في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرامكو لن تسوق طرحها الأولي في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).