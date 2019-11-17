ريال مدريد يستغل بيل لمساومة اليونايتد في صفقة بوجبا

2019/11/17 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد يستغل نجمه الويلزي جاريث بيل، لمساومة إدارة مانشستر يونايتد في صفقة الفرنسي بول بوجبا.

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