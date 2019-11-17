حملة مجانية لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز من مرضين

2019/11/17 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة عن تنفيذها حملة مجانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في الأبقار والجاموس والأغنام والماعز .

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