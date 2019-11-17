فيديوهات وصور.. إغلاق اغلب طرق البصرة وبعض جسورها

2019/11/17 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد، بأن متظاهرين أغلقوا أغلب الطرق الرئيسة في المحافظة، ومنعوا الحركة فيها، تمهيداً لإعلان الاضراب عن الدوام.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق” إن “المتظاهرين قطعوا غالبية الطرق الرئيسة في البصرة ويمنعون الحركة”، مشيراً الى “قطع الطريق بين قضاء الفاو وابي الخصيب ومركز محافظة البصرة”.وأضاف […]

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