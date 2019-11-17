اضراب عام في اغلب مؤسسات ودوائر ومدارس وكليات ديالى

2019/11/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، ببدء الاضراب العام في أغلب مؤسسات ودوائر ومدارس وكليات المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عدد من مدارس وكليات ومؤسسات ودوائر محافظة ديالى اعلنت الاضراب العام صباح اليوم".

وأضاف أن "مسيرات طلابية خرجت في مناطق متفرقة ابرزها بعقوبة والخالص".

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