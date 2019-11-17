2019/11/17 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد عضو مجلس النواب حسن خلاطي، أن البرلمان في انعقاد مستمر لانضاج القوانين المهمة التي تتماشى مع مطالب المتظاهرين.





وقال خلاطي لـ"العهد

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