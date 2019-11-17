مجلس الوزراء يعلن المباشرة بتوزيع 118 الف دونم لذوي الاحتياجات الخاصة

2019/11/17 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن المحافظات ستباشر هذا الاسبوع توزيع أكثر من 118 ألف دونم بين المواطنين والأولوية فيها لذوي

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