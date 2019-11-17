بالصور.. آلاف الموظفين والطلبة يتوافدون إلى ساحة التحرير للمشاركة بالعصيان المدني

2019/11/17 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصلت، صباح اليوم الأحد، اعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات والموظفين الى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في التظاهرات وتطبيق العصيان المدني.

وذكر مراسل” كلكامش برس”، ان” متظاهرين اخرين اغلقوا عددا من الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق الشعب والحسينية وحي أور ، لافتا الى ان العشرات من المتظاهرين من مناطق اخرى توافدوا الى ساحة التحرير للاعلان عن بدء العصيان المدني”.

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