عجز الموازنة في تركيا تجاوز الـ100 مليار

2019/11/17 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت بيانات رسمية إن عجز الموازنة في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 100.7 مليار ليرة تركية، بالرغم من محاولة حكومة حزب العدالة والتنمية السيطرة على عجز الموازنة من خلال السيطرة على الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي.

تقارير وزارة المالية كشفت تسجيل الموازنة عجرًا بقيمة 14.9 مليار ليرة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينما كانت بقيمة 5.4 مليار ليرة خلال الشهر ذاته عام 2018.

وسجلت إيرادات الموازنة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي زيادة بنحو 5.2% لتصل إلى 65.4 مليار ليرة، بينما ارتفعت المصروفات في الشهر نفسه بنسبة 18.9%، لتصل إلى 80.3 مليار ليرة.

وبينما سجل إجمالي عجز الموازنة، في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 100.7 مليارات ليرة، بالرغم من محاولة السيطرة على العجز بتحويل جزء من الاحتياطي النقدي إلى الموازنة، كان حجم العجز في الموازنة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 62.1 مليار ليرة.

ومن المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة 125 مليار ليرة بنهاية العام الجاري، على عكس توقعات حكومة حزب العدالة والتنمية بتحقيق عجز موازنة بقيمة 80.6 مليار ليرة فقط خلال العام الجاري.

وخلال الفترة بين الشهرين الأول والعاشر من هذا العام، سجلت إيرادات الموازنة زيادة بنحو 18.1% لتصل إلى 719.2 مليار ليرة، بينما زادت المصروفات بقيمة 22.2% لتصل إلى 819.9 مليار ليرة؛ كما ارتفعت إيرادات الضرائب بنحو 6.3%، لتصل إلى 539.9 مليار ليرة، أما مصروفات الفوائد فقد وصلت إلى 88.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

النفقات العسكرية

وسجلت النفقات العسكرية الأمنية والدفاعية زيادة غير مسبوقة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 1.5 مليار ليرة، ليصل الإجمالي في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 7.1 مليار ليرة.

أما النفقات السرية لرئاسة الجمهورية فقد سجلت 263.6 مليون ليرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتصل إلى 1.8 مليار ليرة في الأشهر الأولى من العام الجاري.

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