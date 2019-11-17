2019/11/17 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص درجات وظيفية والعمل جار لإلغاء إمتيازات المسؤولين المالية النيابية لـ (الزمان): إشكالات عديدة تؤخر إقرار الموازنة وقانون التقاعد الجديد جاهز للتصويت بغداد – قصي منذر كشفت اللجنة المالية النيابية عن عن سعيها لتخصيص درجات وظيفية للخريجين للخرجين والعاطلين ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدة اكتمال قانون التقاعد الموحد للتصويت والعمل جار لالغاء امتيازات المسؤولين بهدف […]

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