2019/11/17 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: الطقس يتأثر بحالتين جويتين اليوم بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تأثر العراق بمرتفع جوي قادم من تركيا بدءا من اليوم الاحد يتسبب بانخفاض درجات الحرارة.واشارت الهيئة في بيان امس الى ان (الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيتأثر بامتداد مرتفع جوي قادم من تركيا مما يسبب […]

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