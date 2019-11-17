2019/11/17 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم: اليوم آخر موعد لتسجيل المقبولين في الجامعات بغداد – الزمان حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاحد اخر موعد لتسجيل الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2020/2019 وأكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة في بيان امس انه (استنادا الى موافقة الوزير قصي السهيل على تمديد السقف الزمني للتسجيل والمباشرة للطلبة المقبولين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: اليوم آخر موعد لتسجيل المقبولين في الجامعات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: اليوم آخر موعد لتسجيل المقبولين في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).