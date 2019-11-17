بعد تدوينته المثيرة.. هل يرتدي بنزيمة قميص منتخب الجزائر؟

2019/11/17 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أثار الدولي كريم بنزيمة الكثير من الجدل بسبب تغريدة، نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، ردا على رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت.

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