كندا تعلق على تظاهرات العراق وتبدي قلقها من إزدياد حالات القتل

2019/11/17 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعربت حكومة كندا، الاحد، عن قلقها من ازدياد حالات القتل في تظاهرات العراق، فيما اكدت دعمها حق التظاهر السلمي وحرية الصحافة.

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