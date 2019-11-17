2019/11/17 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الايراني على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها ايران بسبب سوء الاحوال المعيشية.

وأكد بومبيو في تغريدة نشرت في وقت سابق على حسابه في تويتر بعد اجتياح ايران موجة من التظاهرات في تموز عام الفين وثمانية عشر أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الايراني الذي عانى من الظلم طوال اربعين عاما، داعيا الايرانيين الى عدم الصمت امام الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات بحق الشعب.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو للشعب الإيراني: الولايات المتحدة تقف معكم وتدعمكم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو للشعب الإيراني: الولايات المتحدة تقف معكم وتدعمكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).