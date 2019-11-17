2019/11/17 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار توافد المئات من طلبة الكليات لاعتصام الناصرية رغم هطول الأمطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 11:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار توافد المئات من طلبة الكليات لاعتصام الناصرية رغم هطول الأمطار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار توافد المئات من طلبة الكليات لاعتصام الناصرية رغم هطول الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).