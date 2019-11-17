مشاهد جديدة مثيرة في تظاهرات العراق!

2019/11/17 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد جديدة في مظاهرات العراق، تسببت بتغيير طابع المظاهرات التي تتسم بالمطلبية.

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