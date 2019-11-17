تحالف سائرون يرفض الاشتراك بتعديل قانون الانتخابات الجديد

2019/11/17 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف سائرون رفضه الاشتراك في تعديل قانون الانتخابات والذي من المقرر التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.

وأكد النائب عن التحالف علاء الربيعي في تصريح رفض سائرون للقانون جملة وتفصيلا كونه ما زال وفق نظام سانت ليغو، مضيفا أن القانون الجديد لا يلبي طموح المتظاهرين الامر الذي يستوجب البحث عن قانون جديد يزيح الطبقة السياسية الحالية.

وأضاف الربيعي أن قانون الانتخابات يجب أن يكتب من قبل الشعب لا من قبل الاحزاب السياسية الحالية.

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