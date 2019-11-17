2019/11/17 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طائرة استراتيجية أمريكية مسيرة من طراز RQ-4B Global Hawk بمهمة استطلاع فوق الساحل السوري، حيث تملك روسيا قاعدتين عسكريتين، حسبما أوردت مصادر مختصة.

ونقلت وكالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة استراتيجية أمريكية فوق الساحل السوري.. ما مهمتها؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة استراتيجية أمريكية فوق الساحل السوري.. ما مهمتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).