اهمية الحضور الميداني للامة

2019/11/17 | 11:05

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ماجد الشويلي

رغم جسامة وعظم الاحداث التي عاشها الامام علي علي السلام بكل فصولها المؤلمة والمعقدة الا ان تعاطيه مع تلك الاحداث لم يتسم برغبة عارمة

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