لأول مرة.. قيمة «أبل» تتجاوز قطاع الطاقة الأميركي

2019/11/17 | 11:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت بيانات مالية حديثة في الولايات المتحدة، أن القيمة السوقية لشركة "أبل"، استطاعت أن تتجاوز القيمة الإجمالية لقطاع الطاقة الأميركي، وهو أمر لم تحققه أي شركة تقنية من قبل.

وأكد محللون في مصرف "بنك أوف أميركا ميريل لينش"، أن "أبل "حققت هذا الرقم، بعدما استطاعت في وقت سابق أن تصبح أول شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقية ترليون دولار.

وأغلقت الشركة العملاقة، تداولات الخميس، عند قيمة سوقية تقدر بـ 1.17 ترليون، محافظة على مركزها كأفضل الشركات قيمة في العالم.

أما مؤشر الطاقة الأميركي "S&P" فأغلق التداولات عند قيمة سوقية تبلغ 1.13 ترليون دولار، وفق ما نقل موقع "ماركتس إنسايدر".

واستطاعت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" أن تحقق هذا الإنجاز في البورصة، بعدما أبهرت المستثمرين بالعائدات التي جرى تحقيقها في الفصل الضريبي الرابع.

وبموجب قرار الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، فقد بدأت السنة الضريبية لـ2019، في مطلع تشرين الاول 2018 وانتهت في الثلاثين من أيلةل الماضي.

وتفوقت "أبل" على توقعات "وول ستريت"، سواء على مستوى المداخيل أو الأرباح، رغم تباطؤ مبيعات هاتف آيفون مقارنة برواج الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة "أبل" بنسبة 8 في المئة، منذ الثلاثين من تسرين الاول الماضي، رغم المنافسة الشرسة لسوق الهواتف الذكية في العالم.

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