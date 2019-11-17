حقوق الانسان تؤشر عودة مسلسل اغتيال واختطاف الناشطين

2019/11/17 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأشرت مفوضية حقوق الانسان، الأحد، عودة مسلسل اغتيال واختطاف الناشطين في العراق.

وقالت المفوضية في بيان تلقت”كلكامش برس” نسخة منه، إنها تؤشر “عودة مسلسل اغتيال واختطاف الناشطين المدنيين”.

وطالبت المفوضية الحكومة، بـ”ضمان سلامة المتظاهرين السلميين”.

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