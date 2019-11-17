2019/11/17 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إضراب عن الدوام الرسمي في عدد من المدارس العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إضراب عن الدوام الرسمي في عدد من المدارس العراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إضراب عن الدوام الرسمي في عدد من المدارس العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).