النزاهة تستدعي محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري على خلفية ملفات فساد

2019/11/17 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش بس/ بغدادكشف مصدر مطلع في ذي قار، اليوم الاحد عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري.

وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، بأن “هيأة النزاهة قد أصدرت إستقدام بحق محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري على خلفية ملفات فساد وهدر بالمال العام”.

وأوضح المصدر، بأن “أمر الاستقدام جاء بعد فتح ملف المحافظة وما يتعلق بها من مشاريع اضافة لملفات اخرى ومخالفات ارتكبت خلال توليه منصب المحافظ”.

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