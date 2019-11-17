بالصور.. اندلاع حريق قرب جسر السنك وسط بغداد وعجلات الدفاع المدني تصل لإخماده

2019/11/17 | 11:47

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بغداد اليوم-بغداد

اندلع حريق بـ3 محلات تجارية، الأحد (17 تشرين الثاني 2019) قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد، فيما وصلت عجلات الدفاع المدني تصل لإخماده.

وقال مصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا نشب بـ3 محلات تجارية، ما بين حافظ القاضي وشارع الرشيد، وسط العاصمة بغداد"، لافتا الى ان "عجلات الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق لإخماده".

أدناه صور لارتفاع أعمدة الدخان الناتج عن الحريق

بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم السبت، بانفجار عبوة صوتية، وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم في منطقة الحي العسكري، قرب اسواق نزار بمركز مدينة كركوك".

وأضاف

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني من داخل محافظة ديالى، السبت 16 تشرين الاول 2019، عن تطبيق الحشد الشعبي "سيتراتيجية جديدة"، في انهاء خطر تنظيم داعش في منطقة "زور الوند" شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد الي

بغداد اليوم- بغداد

أصدر قائد الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاطـ بانفكاك (140) منتسباً من ذوي الشهداء خارج ملاك الشرطة الاتحادية اكراماً لدماء ذويهم.

وذكر البطاط في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "حسب توجيهات معالي وزير الداخلية المح

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