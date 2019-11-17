انخفاض بدرجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة

2019/11/17 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، الأحد، عن حالة الطقس لأيام لأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة في عموم العراق.

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