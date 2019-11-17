2019/11/17 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الامن الوطني السابق: النظام السياسي في العراق 'يحتضر' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الامن الوطني السابق: النظام السياسي في العراق 'يحتضر' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).