2019/11/17 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق، اليوم الاحد، في احد المخازن بشارع الرشيد وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في احد المخازن بشارع الرشيد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في احد المخازن بشارع الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).