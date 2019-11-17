تأكيد قدوم الهاتف Redmi K30 مع الدعم لشبكات 5G في العام المقبل

2019/11/17 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الشهر الماضي، سمعنا أن الهاتف Redmi K30 سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G وثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الشاشة.



بعد حوالي شهر، أكدت شركة Xiaomi الإطار الزمني لموعد إطلاق الهاتف Redmi K30.

تم مشاركة الأخبار مع العامة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من قبل السيد Lu Weibing والذي يشغل منصب نائب رئيس شركة Xiaomi.



بعد نشر مشاركة حول مؤتمر China Mobile Worldwide Partner Conference، وتاريخ Redmi مع شركة الإتصالات China Mobile، أنهى السيد Lu Weibing مشاركته مع عبارة تفيد بأن الهاتف Redmi K30 5G سيصل في العام 2020.

إلى جانب المنشور، كان هناك مخطط صغير يظهر هاتف Redmi القادم بين منافسيه في الصين.

من المتوقع أن يأتي الهاتف Redmi K30 مع الدعم للوضع المستقل وغير المستقبل لشبكات الجيل الخامس 5G لأن المعالج Snapdragon 7250 الذي سيتم إستخدامه في هذا الهاتف سيتيح هذه الميزة.



من المتوقع أيضًا أن يضم كاميرتين في ثقب الموجود على مستوى الشاشة، على غرار +Galaxy S10.



لا نعرف الكثير عن Redmi K30، ولكننا بالتأكيد سنكتشف المزيد مع إقتراب إطلاقه في الصين في العام المقبل.

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