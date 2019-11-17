قافلة للجيش الأمريكي تدخل القامشلي

2019/11/17 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دخلت قافلة للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إلى مدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا، وخرجت متوجهة شرقا للقيام بدورية معتادة.

وأعلنت واشنطن بداية الأسبوع الجاري أنها لا تسعى إلى حرمان حلفائها في قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على الحقول النفطية بشمال شرق سوريا.

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب وافق على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط بشمال شرقي سوريا.

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