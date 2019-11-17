كاظم حبيب - من هم المندسون في مظاهرات العراق ومن هم قتلة المنتفضين؟

2019/11/17 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب جميع المنتفضين في ساحات وشوارع بغداد وعموم وسط وجنوب العراق، جميع الناس الشرفاء في هذه البلد الطيب يدركون بما لا يقبل الشك بأن هناك مجموعة من المندسين في المظاهرات التي تجتاح العراق منذ اليوم الأول من تشرين الأول 2019 ومن ثم يوم 25 منه حتى الآن الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى مرة، وقتل المتظاهرين مرة أخرى، وقتل بعض قوى الأمن مرة ثالثة.وهم يعرفون بأن هؤلاء المندسين ليسوا سوى أتباع أربعة أصناف من الجم......

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