ضياء الشكرجي - التعديلات الدستورية الملحة 2

2019/11/17 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حذف المادة (2) من دستور 2005، وتعويضها بمواد أخرى سيأتي ذكرها، تثبت كون الإسلام دين أكثرية الشعب العراقي، وما يجب مراعاته في ضوء ذلك، ونص المادة الثانية المقترح حذفها هو:أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الو......

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