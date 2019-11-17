حاتم الجوهرى - أنماط التمدد الحضاري: الثقافة ومشروع طريق الحرير نموذجا

2019/11/17 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى حينما قدمت مؤخرا مبادرة "تبادل المزيج الثقافي" على امتداد طريق الحرير في "ملتقى تطوير العلاقات المصرية الصينية"، الذي عقد بالمركز الثقافي الصيني بالقاهرة في 19 سبتمبر من هذا العام، كانت المبادرة تتويجا لدراسة للحالة الصينية من جهة وللحالة العربية من الجهة الأخرى، ومن جهة ثالثة نتاجا لاهتمام طويل وممتد وقديم بدراسة ما يمكن تسميته بـ"أنماط التمدد الحضاري" والتدافع بين الأمم عبر تاريخ البشر الطويل.

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