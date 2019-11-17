تخصيص 205 مليار دينار لمحافظة بابل

2019/11/17 | 12:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، تخصيص 205 مليار دينار لتنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة في محافظة بابل.

وقال وزير التجارة محمد العاني في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن العاني ترأس "اجتماعا للجنة المشرفة على تنفيذ الاصلاحات والاستماع الى تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظة بابل وبحضور محافظ بابل ووكلاء وزارتي الصحة والاسكان والاعمار والبلديات ومدير عام القطاعات في وزارة التخطيط".

وأضاف تم "تخصيص مبلغ 205 مليار دينار عراقي لتنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة في محافظة بابل تشمل هذه المشاريع اكساء شوارع مختلفة وتطوير جزرات وسطية وارصفة ومشاريع شبكات مجاري للصرف الصحي".

وأكد العاني "أهمية الاستماع الى مطالب المتظاهرين السلميين والتعامل معها بشكل سريع وتنفيذ توجهات الحكومة من خلال حزم الاصلاحات التي اعلنها مجلس الوزراء والتي شملت قطاعات خدمية واطلاق مشاريع وتعيينات".

وتابع أن "جميع مطالب المتظاهرين تم رفعها الى مجلس الوزراء والجهات ذات الاختصاص واتخذت اجراءات متعددة بنسبة ‎%‎90 من تلك المطالب"، مشيراً الى أنها تضمنت تنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية ومشاريع معالجة مياه صرف صحي وبناء مدارس واكساء شوارع وتعبيد طرق".

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