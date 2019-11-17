أمر استقدام لنائب حالي كان محافظاً لصلاح الدين صرف 10 مليارات دينار خلافاً للقانون

2019/11/17 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، إلى أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت ...

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