وزير التعليم يجدد التأكيد على ضرورة انسيابية الدوام واستمرار العام الدراسي

2019/11/17 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الاحد، بانه ليس من حق اي شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبير عن رأيهم خارج الجامعة.وقال السهيل في بيان تلقت “الصباح الجديد “، بانه “ليس من حق اي شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبير عن رأيهم خارج الجامعة وهذا تصرف خاص بهم”....

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